Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bolat'tan Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı

Samsun'un Canik ilçesinde baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonunun sahibi ile mesul müdürü hakkında 4 yıldan 30 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 17:02, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 23:07
Yazdır

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, akaryakıt istasyonunda meydana gelen toprak kayması sonucunda baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Mina Kaya'nın yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuklanan istasyon sahibi M.Z.G. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mesul müdür K.Y. hakkında hazırlanan iddianame, Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, baba Adem Kaya ve çocuklarının ölü muayenelerinde göçük altında kalmaları sebebiyle olay yerinde hayatlarını kaybettikleri, adli muayene raporunda müşteki Çiğdem Kaya'nın vücudunda ağır derece kırığa sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralanma tespit edildiği aktarıldı.

Sanıkların ifadelerine yer aldığı iddianamede, sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan risk analizinde doğal afetler başlığında heyelan, toprak kayması, kaya düşmesi tehlikelerinden bahsedilmesine rağmen iş yeri ve işletme yetkililerinin gerekli önlemleri almadıkları, ayrıca oto yıkama bölümü ile ilgili dosyada herhangi bir ruhsat, çalışma veya yapı işletme izin ve benzeri belge görülmediğinden görev ihmali ve sorumluluğu olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Sanıkların, oto yıkama alanına ilişkin ruhsat başvurusunda bulunmayarak ilgili alanın denetim imkanını ortadan kaldırmaları, risk analizinde tespit edilen tehlikeler hususunda uyarılmış olmalarına rağmen ilgili alana ilişkin önlemleri almamaları sebebiyle yaşanan olayda ihmalleri bulunduğu ve sorumlu oldukları anlatılan iddianamede, sanıkların "taksirle öldürme" suçunu işledikleri hususunda kovuşturmaya yeter şüpheye ulaşıldığı kaydedildi.

Sanıklar hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanındaki oto yıkama parkının bulunduğu alanda 27 Nisan'da toprak kayması meydana gelmiş, araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Mina Kaya hayatını kaybetmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber