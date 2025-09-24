Ebrar'ın ölümünde ihmaller zinciri: Asansörde güvenlik önlemleri alınmamış

Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
İzmir'in Menderes ilçesinde 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın üzerine koltuk düşerek yaşamını yitirdiği olayda bilirkişi raporu, yük asansöründe gerekli tedbirlerin alınmadığını ortaya koydu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 18:00, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 18:16
Menderes ilçesinde 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda uzmanlarca hazırlanan bilirkişi raporu, soruşturma dosyasına girdi.

"Yük asansörünün dengesi keserle sağlanmış"

Bilirkişi raporunda, olayın oluş biçimi dikkate alındığında, nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G'nin yük taşıma platformuyla işlem öncesi gerekli kontrolleri yapmadığı, riskleri tespit etmediği ve tedbir almadığı belirtildi.

Üçlü koltuğun ebatlarına uygun yük taşıma platformuyla taşınmasıyla ilgili gerekli iş organizasyonunun sağlanmadığı kaydedilen raporda, "Asansörün zemin kısmında 'keser' adı verilen el aleti ile dengeye alınmaya çalışıldığı, yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmamasına karşı gerekli tedbirler alınmadığı kanaatine varılmıştır." denildi.

Raporda, ayrıca yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmamasına karşı gerekli tedbirlerin de alınmadığı ifade edildi.

Tedbirler alınmamış, denetim, gözetim ve kontrol yükümlülüğü yerine getirilmemiş

Şüpheliler M.G. ve E.G'nin eşya taşıma işlemleri öncesinde gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Yüklenici/işveren vekili unvanlı M.G. ve E.G'nin, platformun 3 tarafında bulunan kanatların kapatılarak, üçlü koltuğun ebatlarına uygun yük taşıma platformu ile taşınmasını sağlaması, bu mümkün değilse apartman içinde merdivenden taşınmasını organize etmesi, asansörlü yük taşıma platformunun zemin kısmının düzgün bir şekilde dengede olmasını sağlaması, asansörlü yük taşıma platformu ile taşıma işlemine başlamadan önce çevre güvenliğini sağlaması ve yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmasına karşı bu alana geçişi engelleyici bariyerler kullanması gerekirdi. Eşya taşıma işlemleri öncesinde gerekli önlemleri almakla yükümlü olan M.G. ve E.G, gerekli güvenlik tedbirlerini almamış, denetim, gözetim ve kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemiştir."

Olay

İzmir'in Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi'nde 20 Eylül'de akrabasına ait ev eşyasının taşınması sırasında kurulan asansörden düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş, kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan nakliye firması yetkilileri M.G. ve E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmış, firma çalışanı A.H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

