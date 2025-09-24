Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bolat'tan Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ağustosta yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artarak 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 18:16, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 23:15
Yazdır

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ağustos ayına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de kart sayıları kredi kartında 138 milyon, banka kartında 216,6 milyon ve ön ödemeli kartta 105,5 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı sayısı yüzde 13, ön ödemeli kart sayısı yüzde 4 arttı. Toplam kart sayısı yıllık yüzde 10 artışla 460,1 milyona ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ağustosta yapılan ödemelerin toplam tutarı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artarak 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 814 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 319,2 milyar lirasında banka kartları, 13,1 milyar lirasında ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartıyla ödemeler ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52, banka kartıyla ödemelerde yüzde 59 artarken, ön ödemeli kartlarla ödemeler yüzde 53 azaldı.

Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ağustosta yapılan toplam ödeme sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 1 milyar 796,2 milyona yükseldi.

Ödemelerin 1 milyar 45,4 milyonu kredi kartları, 696,3 milyonu banka kartları, 54,5 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Geçen yılın aynı ayına göre ödeme sayıları, kredi kartlarında yüzde 13, banka kartlarında yüzde 25 artarken, ön ödemeli kartlarla ise yüzde 52 azaldı.

İnternetten kartlı ödemelerin tutarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 artarak 654,3 milyar liraya yükseldi. İnternetten kartlı ödemelerin toplam ödemelerin içindeki payı ise yüzde 30 oldu. İnternetten kartlı ödemelerin sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 226,6 milyona yükselirken, bu rakam toplam ödemelerin yüzde 13'ünü oluşturdu.

Kartlarla temassız ödeme sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 1 milyar 224,2 milyona yükseldi. Aynı aydaki temassız ödeme tutarı ise yüzde 59 artarak 730,3 milyar lira oldu. Ağustos ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü ise temassız gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber