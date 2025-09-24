Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nın, olağanüstü kongresi bugün gerçekleştirildi.

Buna göre, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin mahkeme kararıyla görevden aldığı Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildi.

Bir kez daha başkanlığa seçilen Çelik, 414 delegenin 389'unun oyunu aldı.

Ne olmuştu?

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmiş ve il başkanı Özgür Çelik'le il yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Çelik'in yerine de CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak Gürsel Tekin atanmıştı.

Özgür Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi.

Seçim, saat 14.15'te başladı ve oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Delegeler saat 17.00'ye kadar oylarını kullandı.

Sandıklardan çıkan sonuca göre, Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.



