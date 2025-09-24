Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!

Özgür Çelik, CHP İl Başkanlığı seçiminde 414 delegeden 389'unun oyunu alarak yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Haber Giriş : 24 Eylül 2025 18:58, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 23:21
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nın, olağanüstü kongresi bugün gerçekleştirildi.

Buna göre, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin mahkeme kararıyla görevden aldığı Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildi.

Bir kez daha başkanlığa seçilen Çelik, 414 delegenin 389'unun oyunu aldı.

Ne olmuştu?

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmiş ve il başkanı Özgür Çelik'le il yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Çelik'in yerine de CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak Gürsel Tekin atanmıştı.

Özgür Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi.

Seçim, saat 14.15'te başladı ve oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Delegeler saat 17.00'ye kadar oylarını kullandı.

Sandıklardan çıkan sonuca göre, Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.


