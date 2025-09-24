İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi

Caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, motosikletle gelen saldırganlardan birinin inerek restoran içine ateş ettiği ve koşarak kaçarken yere düştüğü görülüyor.

Restoranda olay yeri inceleme çalışması yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, caddeye plakasız motosikletle gelen 2 kişiden biri, motosikletten inerek bir restoranda yemek yiyen avukat Murat K.'ye silahlı saldırıda bulundu.

