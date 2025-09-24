Şara: Suriye, haklı ile haksız arasındaki mücadelede tarihin bir dersidir
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, 1967 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Suriye'yi temsil eden ilk lider olarak tarihi bir konuşma yaptı. Şara, "Suriye hikayesi, haklı ile haksız arasındaki mücadelede tarihin bir dersidir" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 21:10, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 20:53
Suriye Cuhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
58 yıl sonra BM kürsüsünden konuşan ilk Suriye lideri olan Şara, "Önceki rejim 1 milyon kişiyi öldürdü. İntikam değil, adalet için savaştık. Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz. Türkiye ve tüm ülkelere teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Şara, "Ayağımızdaki pranga çözülmeli" diyerek Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.