Şara: Suriye, haklı ile haksız arasındaki mücadelede tarihin bir dersidir

Suriye Cuhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

58 yıl sonra BM kürsüsünden konuşan ilk Suriye lideri olan Şara, "Önceki rejim 1 milyon kişiyi öldürdü. İntikam değil, adalet için savaştık. Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz. Türkiye ve tüm ülkelere teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Şara, "Ayağımızdaki pranga çözülmeli" diyerek Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.