Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında 15-25, 22-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup olan milliler, turnuvaya bu aşamada veda etti.
Karşılaşmada set sonuçları şu şekildeydi:
Türkiye 15-25 Polonya
Türkiye 22-25 Polonya
Türkiye 19-25 Polonya
Milliler G Grubu'nu namağlup lider tamamlamıştı
Türkiye, turnuvada gösterdiği performansla çeyrek finale kadar yükselme başarısı göstermişti. Kanada, Japonya ve Libya'nın bulunduğu G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Ay-Yıldızlılar, gruptan lider olarak çıktı. Grup aşamasında Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0'lık skorlarla geçen "Filenin Efeleri", son 16 turunda B Grubu ikincisi Hollanda ile eşleşmişti. Hollanda karşısında da üstün bir performans sergileyen milliler, çeyrek finale adını yazdırmayı başarmıştı.