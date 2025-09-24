Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Manisa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Kırkağaç ilçesinde jandarma ekiplerince bir ikamete yapılan baskında uyuşturucu hap, esrar, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirilirken, şüpheli şahıs ise Kırkağaç Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

24 Eylül 2025
Manisa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlükleri ekipleri, Kırkağaç ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında başarılı bir çalışma gerçekleştirdi.

ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, Kırkağaç ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Y.E. isimli şahsın ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramada; 1.018 adet uyuşturucu hap, 32,54 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda fişek ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheli şahıs, Kırkağaç Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.


