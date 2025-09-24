Manisa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Kırkağaç ilçesinde jandarma ekiplerince bir ikamete yapılan baskında uyuşturucu hap, esrar, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirilirken, şüpheli şahıs ise Kırkağaç Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 22:17, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 22:00
Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlükleri ekipleri, Kırkağaç ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında başarılı bir çalışma gerçekleştirdi.
ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER
Ekipler, Kırkağaç ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Y.E. isimli şahsın ikametinde arama yaptı.
Yapılan aramada; 1.018 adet uyuşturucu hap, 32,54 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda fişek ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şüpheli şahıs, Kırkağaç Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.