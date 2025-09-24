Sivas'ta uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 22:49, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 23:40
Mehmet İncir (70) yönetimindeki otomobil, Karkın köyü mevkiinde kontrolden çıkıp devrilerek yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti.