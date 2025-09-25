ABD Başkanı Donald Trump'tan BM'ye 3'lü sabotaj suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, dün BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşma sırasında ve öncesinde yaşanan olaylarla ilgili eleştirel bir paylaşımda bulundu. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, dün BM'de "utanç verici olayların yaşandığını" savunarak, "Bir değil, iki değil, tam üç çok kötü niyetli olay!" ifadelerini kullandı. İlk olarak ana konuşma katına çıkan yürüyen merdivenlerin aniden durduğunu söyleyen Trump, "Eşim Melania ile ben neredeyse düşüyorduk. İkimiz de korkuluklara sıkı sıkıya tutunmasak felaket olurdu" dedi. Bunun "kesinlikle bir sabotaj olduğunu" iddia eden Trump, "Birkaç gün önce The London Times'ta BM çalışanlarının 'yürüyen merdiveni durdurma' konusunda şakalaştıklarını belirten bir 'paylaşım' olduğu bildirildi. Bunu yapanlar tutuklanmalı!" ifadelerini kullandı.

"Teleprompter cihazı çalışmadı"

Trump, yaşadığı ikinci şüpheli olayda konuşmasını takip edeceği "teleprompter" cihazının çalışmadığını belirterek, "Tamamen kararmıştı. Kendi kendime şöyle düşündüm: Vay canına, önce yürüyen merdiven hadisesi, şimdi de kötü bir teleprompter. Burası nasıl bir yer böyle?" dedi. Daha sonra "teleprompter" olmadan bir konuşma yaptığını ve yaklaşık 15 dakika sonra cihazın devreye girdiğini aktaran Trump, "Neyse ki konuşmam harika eleştiriler aldı. Belki de az kişinin benim yaptığımı yapabileceğini takdir etmişlerdir" değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya liderleri konuşmamı kulaklık olmadan duyamamış"

Son olarak konuşması sırasında salondaki dış sesin kapalı olduğunu öğrendiğini ifade eden Trump, "Dünya liderlerinin çeviri kulaklıklarını kullanmadan hiçbir şey duyamadığı söylendi. Konuşmam bitince gördüğüm ilk kişi en önde oturan eşim Melania'ydı. Ona 'Konuşmam nasıldı?' diye sordum. O da 'Söylediğinin tek kelimesini dahi duyamadım' yanıtını verdi" dedi.

"Derhal soruşturma talep ediyorum"

Üst üste yaşanan bu olayların kendisine yönelik bir sabotaj olduğunu savunan Trump, "Bu bir tesadüf değildi, BM'de üçlü bir sabotajdı" değerlendirmesini yaptı. Yaşananlarda sorumluluğu bulunanların utanç duyması gerektiğini kaydeden Trump, "Bu mektubun bir kopyasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderiyorum ve derhal bir soruşturma başlatılmasını talep ediyorum" dedi.

Gizli Servis devrede

BM'yi "varoluş amacı doğrultusunda, gerektiği gibi işini yapmamakla" eleştiren Trump, "Acil durdurma düğmesi kayıtları başta olmak üzere yürüyen merdivendeki tüm güvenlik kayıtları saklanmalı" çağrısında bulundu. Trump, Gizli Servis'in şüpheli sabotajlara müdahil olduğunu da sözlerine ekledi.