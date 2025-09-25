ABD Başkanı Donald Trump'tan BM'ye 3'lü sabotaj suçlaması

Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'tan BM'ye 3'lü sabotaj suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında ve öncesinde "utanç verici olayların yaşandığını" savunarak, "Bu bir tesadüf değildi, BM'de 3'lü bir sabotajdı" açıklamasında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 07:16, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 06:43
Yazdır
ABD Başkanı Donald Trump'tan BM'ye 3'lü sabotaj suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, dün BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşma sırasında ve öncesinde yaşanan olaylarla ilgili eleştirel bir paylaşımda bulundu. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, dün BM'de "utanç verici olayların yaşandığını" savunarak, "Bir değil, iki değil, tam üç çok kötü niyetli olay!" ifadelerini kullandı. İlk olarak ana konuşma katına çıkan yürüyen merdivenlerin aniden durduğunu söyleyen Trump, "Eşim Melania ile ben neredeyse düşüyorduk. İkimiz de korkuluklara sıkı sıkıya tutunmasak felaket olurdu" dedi. Bunun "kesinlikle bir sabotaj olduğunu" iddia eden Trump, "Birkaç gün önce The London Times'ta BM çalışanlarının 'yürüyen merdiveni durdurma' konusunda şakalaştıklarını belirten bir 'paylaşım' olduğu bildirildi. Bunu yapanlar tutuklanmalı!" ifadelerini kullandı.

"Teleprompter cihazı çalışmadı"

Trump, yaşadığı ikinci şüpheli olayda konuşmasını takip edeceği "teleprompter" cihazının çalışmadığını belirterek, "Tamamen kararmıştı. Kendi kendime şöyle düşündüm: Vay canına, önce yürüyen merdiven hadisesi, şimdi de kötü bir teleprompter. Burası nasıl bir yer böyle?" dedi. Daha sonra "teleprompter" olmadan bir konuşma yaptığını ve yaklaşık 15 dakika sonra cihazın devreye girdiğini aktaran Trump, "Neyse ki konuşmam harika eleştiriler aldı. Belki de az kişinin benim yaptığımı yapabileceğini takdir etmişlerdir" değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya liderleri konuşmamı kulaklık olmadan duyamamış"

Son olarak konuşması sırasında salondaki dış sesin kapalı olduğunu öğrendiğini ifade eden Trump, "Dünya liderlerinin çeviri kulaklıklarını kullanmadan hiçbir şey duyamadığı söylendi. Konuşmam bitince gördüğüm ilk kişi en önde oturan eşim Melania'ydı. Ona 'Konuşmam nasıldı?' diye sordum. O da 'Söylediğinin tek kelimesini dahi duyamadım' yanıtını verdi" dedi.

"Derhal soruşturma talep ediyorum"

Üst üste yaşanan bu olayların kendisine yönelik bir sabotaj olduğunu savunan Trump, "Bu bir tesadüf değildi, BM'de üçlü bir sabotajdı" değerlendirmesini yaptı. Yaşananlarda sorumluluğu bulunanların utanç duyması gerektiğini kaydeden Trump, "Bu mektubun bir kopyasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderiyorum ve derhal bir soruşturma başlatılmasını talep ediyorum" dedi.

Gizli Servis devrede

BM'yi "varoluş amacı doğrultusunda, gerektiği gibi işini yapmamakla" eleştiren Trump, "Acil durdurma düğmesi kayıtları başta olmak üzere yürüyen merdivendeki tüm güvenlik kayıtları saklanmalı" çağrısında bulundu. Trump, Gizli Servis'in şüpheli sabotajlara müdahil olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber