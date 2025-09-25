Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!

Türkiye'de son yıllarda hızla artan konut aidatları, milyonlarca haneyi derinden etkiliyor. Özellikle büyükşehirlerde 10 bin lirayı aşan aidat bedelleri, vatandaşları evlerinden taşınmaya ve daha uygun maliyetli yerleşim alanlarına yönelmeye mecbur bırakıyor.

Son dönemde yapılan araştırmalar, birçok ailenin havuz, spor salonu ve geniş sosyal tesisleri olan lüks sitelerden çıkarak yalnızca otoparkı olan daha mütevazı apartman dairelerine geçtiğini gösteriyor. Özellikle yeni evlenen çiftlerin, yüksek aidat yükünden kaçınmak için bu tercihi yaptığı dikkat çekiyor. Aidat baskısı yalnızca bireysel bütçeleri zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda şehir içi ve şehirler arası göç hareketlerini de tetikliyor.

250 BİN AİLE EV DEĞİŞTİRDİ



Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; site ve apartman yönetimi platformu Apsiyon'un 22 bini aşkın bina ve 1,5 milyondan fazla konutu kapsayan 'Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim - 2025 Veri Analizi' raporuna göre; İstanbul'da yalnızca 2025'in ilk yarısında 117 bin ailenin aidat sebebiyle ev değiştirdiği belirtiliyor. Benzer eğilim Ankara, İzmir ve Muğla gibi büyükşehirlerde de gözleniyor.

Bu yıl içinde metropollerden yüksek aidatlar nedeniyle göç eden aile sayısının 250 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Kısacası, yüksek aidatlar ve kötü yönetilen siteler yalnızca ailelerin taşınmasına yol açmıyor; aynı zamanda Türkiye'de konut kültürünü, yaşam biçimlerini ve güven anlayışını da yeniden şekillendiriyor.

ENFLASYONDAN FAZLA ARTTI



2022-2025 yılları arasında en yüksek aidat artışı yüzde 455 ile Muğla'da gerçekleşti. Bu zamlar, İstanbul'da yüzde 349, Ankara'da yüzde 361 ve İzmir'de yüzde 354 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 310, asgari ücret ise yüzde 419 artmıştı. 2025'te ortalama 8.710 TL ile zirveye oturan Muğla, aidat artışlarında açık ara lider oldu. Onu 6.629 TL ile İstanbul, 5.049 TL ile Ankara ve 4.919 TL ile İzmir takip etti. Listenin en altında ise 1.061 TL ile Uşak, 1.246 TL ile Hatay, 1.287 TL ile Ordu, 1.306 TL ile Aksaray ve 1.455 TL ile Mersin yer aldı.

İYİ YÖNETİMDE, YÜKSEK AİDAT PROBLEM OLMUYOR



Yüksek aidat ödeyen vatandaşların en büyük şikayeti, ödenen rakamın karşılığında hizmet alınamaması. Profesyonel yönetilen, şeffaf bütçe planlaması yapan markalı konut projelerinde aidatlar yüksek olsa bile, sağlanan hizmetten duyulan memnuniyet nedeniyle ciddi bir sorun yaşanmıyor.

Mesela; güvenlik, temizlik, teknik bakım ve sosyal tesislerin düzenli işlediği projelerde sakinler ödedikleri bedelin karşılığını aldıklarını düşünüyor. Ancak bu tablo her yerde aynı değil. Özellikle yönetimlerin şeffaf olmadığı, hesap vermediği ve 'mafyavari' yöntemlerle fahiş zamlar yaptığı sitelerde huzursuzluk artıyor. Vatandaşlar, aidatların toplandığı halde hizmetlerin aksadığını, bakım ve güvenlik giderlerinin yerine getirilmediğini sıklıkla dile getiriyor.

Bu durum, yalnızca mali bir yük değil, aynı zamanda güven kaybı da oluşturuyor. İnsanlar artık ev seçerken sadece konum, büyüklük ve fiyatı değil, site yönetiminin güvenilirliğini ve şeffaflığını da sorguluyor.