Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Delegeler tetikte: CHP'de 22. Kurultay da dava yolunda

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı, yeterli imza toplanmadan yapıldığı iddiasıyla yargıya taşınabilir. Muhalif delegeler, tüzüğe göre gerekli olan 684 imzaya ulaşılamadığını öne sürerken, hukukçular sürecin hukuki boyutuna dikkat çekiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 07:50, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 07:05
CHP'nin 21 Eylül'de gerçekleştirdiği 22. Olağanüstü Kurultay da tartışmalı hale geldi. Özgür Özel'e muhalif olan bazı delegelerin, salt çoğunluk sağlanmadan kurultayın toplandığı iddiasıyla mahkemeye başvuracağı öne sürüldü.

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; CHP tüzüğünün 48. maddesinin 5. fıkrasında yer alan "Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güvenoyu ve seçim maddesi konulabilir" ibaresini işaret eden bazı delegelerin dava hazırlığında olduğu iddia edildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki delege sayısının bin 365 olduğunu ifade eden delegeler, salt çoğunluğun 684 olması gerektiğini, toplanan 662 imzanın yetersiz olduğunu ifade etti. Delegelerin konuyu mahkemeye taşıyıp taşımayacağı merak konusu olurken, hukukçu Cüneyt Toraman, salt çoğunluk için kurultay kararının alındığı tarihteki delege sayısının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Toraman "Kurultayda sadece gündemde yazılı olan hususlar görüşülür, gündemde yazmayan hususlar görüşülemez" dedi.

