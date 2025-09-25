Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey kıyıları ile Düzce, Sinop, Trabzon, Rize çevreleri, Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarında yerel sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşüyor

Hava sıcaklıklarının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Pus ve sis uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Uzmanlar, özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Rüzgarın yönü

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.