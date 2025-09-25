SGK misafirhaneleri nerelerde var?

Sosyal Güvenlik Kurumunun sosyal tesisleri Sayıştay raporlarında yer aldı.

2024 yılı denetim raporuna göre Sayıştay'ın 7'si merkezde olmak üzere 14 sosyal tesisi yer alıyor.

İşte SGK'nın misafirhane ve sosyal tesisleri

MERKEZ TEŞKİLATINA BAĞLI TESİSLER

Kavaklıdere Eğitim Merkezi ve Misafirhanesi (Ankara)

Balgat Eğitim Merkezi ve Misafirhanesi (Ankara)

Fevzi Çakmak Eğitim Merkezi ve Misafirhanesi

Terzi ve Kuru Temizleme-Berber Salonu İşletmesi (Ankara)

Spor Salonu ve Halı Saha İşletmesi

Kuşadası Eğitim Merkezi ve Dinlenme Kampı (Aydın)

Balgat Kreş ve Gündüz Bakımevi (Ankara)

TAŞRA TEŞKİLATINA SGK TESİSLERİ

-Üsküdar Eğitim ve Dinlenme Tesisi (İstanbul)

-İzmir Eğitim ve Dinlenme Tesisi

- Şanlıurfa Misafirhanesi

- Bursa Misafirhanesi

-(Ankara) Artvin Misafirhanesi

- Topkapı Misafirhanesi (İstanbul)

- Beşiktaş Misafirhanesi (İstanbul)

Kurumun ortaklık payı bulunan mali kuruluşlar ile mal ve hizmet üreten kuruluşlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

- İştirakin Adı ---------Kurum Hisse Oranı (%)

- Emek İnşaat ve İşletme AŞ ----%49

- Taksim Otelcilik AŞ ----------%31,43

- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (*)- %5,47

(*)Şirket, 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Varlık Fonuna devredilmiştir

- Merkez Bankası AŞ-%1,69

- Petlas Las. San. ve Tic. AŞ-------- % 0,02

- USX-RAY Röntgen AŞ----------- %0,11

- Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi--%0,18

- Şeker Sigorta AŞ---------%0,15

- Türk Ticaret Bankası AŞ ----%0,35

-Tasfiye Halinde Ticaret Factoring Hizmetleri AŞ------%10

- Tasfiye Halinde ESÇİM Eskişehir Çimento Fabrikası AŞ--% 1,96