Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Sivas Valiliği, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü S.E.'nin inşaatı süren villasında kamu personelinin çalıştırıldığı ve bazı giderlerin Öğretmenevi'ne fatura edildiği iddiaları üzerine idari soruşturma başlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 09:40, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 10:07
Sivas Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü S.E. ile ilgili sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Valilik harekete geçti. Görüntülerde, S.E.'ye ait olduğu iddia edilen villada kamu personelinin çalıştırıldığı ve bazı giderlerin Öğretmenevi'ne fatura edildiği ileri sürüldü.
Müfettiş görevlendirildi
Soruşturma kapsamında Sivas Valiliği, müfettiş görevlendirerek idari inceleme başlattı. Görüntülerde, villa inşaatının önünde resmi plakalı bir aracın bulunduğu ve kendilerini Öğretmenevi personeli olarak tanıtan kişilerin inşaatta çalıştığı görüldü.