Öğrencilere Büyük Kolaylık: MEBİ'de Sesli Özetler Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin bireysel öğrenme sorumluluklarını geliştirmelerine imkan tanımak amacıyla hayata geçirilen MEBİ bireysel öğrenme platformuna yeni bir özellik eklendi.

Platforma eklenen sesli özet özelliği, öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğinden daha fazla yararlanmasını sağlıyor. Bu yenilikle birlikte, öğrenciler farklı öğrenme stillerine uygun olarak çoklu duyusal öğrenme imkanı elde ediyorlar. Özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Hazırlık Modülü kapsamında sunulan sesli özetler, öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerinde daha etkin ve verimli çalışmalarına katkı sağlıyor.

MEBİ Platformunda Sesli Özet Özelliği