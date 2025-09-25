Öğrencilere Büyük Kolaylık: MEBİ'de Sesli Özetler Başladı
YKS'ye hazırlanan öğrenciler için MEBİ platformunda sesli özet dönemi başladı! Artık ders konularını dinleyerek tekrar edebilir, zamanınızı daha verimli kullanabilirsiniz. Görme engelli kullanıcılar da bu yenilikten faydalanabilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 09:47, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 11:10
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin bireysel öğrenme sorumluluklarını geliştirmelerine imkan tanımak amacıyla hayata geçirilen MEBİ bireysel öğrenme platformuna yeni bir özellik eklendi.
Platforma eklenen sesli özet özelliği, öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğinden daha fazla yararlanmasını sağlıyor. Bu yenilikle birlikte, öğrenciler farklı öğrenme stillerine uygun olarak çoklu duyusal öğrenme imkanı elde ediyorlar. Özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Hazırlık Modülü kapsamında sunulan sesli özetler, öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerinde daha etkin ve verimli çalışmalarına katkı sağlıyor.
MEBİ Platformunda Sesli Özet Özelliği
- Sesli özetler, YKS Hazırlık Modülü'nde Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) kapsamındaki tüm derslerin konularına entegre edildi.
- Konu anlatımları ve yazılı özetler, karşılıklı sohbet şeklinde sunuluyor ve işitsel destekle çoklu duyusal öğrenme fırsatı sağlanıyor.
- Sesli özetler, görme engelli kullanıcıların platformdan daha kolay yararlanmasına olanak tanıyor.
- Arka planda çalışma özelliği sayesinde öğrenciler, istedikleri yerde konuları tekrar edebiliyor ve öğrenme süreçlerini kesintisiz sürdürebiliyor.
- Zamanın etkin kullanımı mümkün hale geliyor.