Ana sayfaHaberler Yaşam

Müzik değil, dijital uyuşturucu! Ailelere 'kulaklık kullanımını takip edin' uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Ayşen Yalman, sosyal medya ve dijital oyunlarda yer alan bazı ses dosyalarının beyni kimyasal uyuşturuculara benzer şekilde uyardığını, gençlerde bağımlılık ve kimyasal madde kullanımına cesaret oluşturduğunu açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 10:05, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 10:05
Yazdır
Müzik değil, dijital uyuşturucu! Ailelere 'kulaklık kullanımını takip edin' uyarısı

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Ayşen Yalman, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan dijital bağımlılıkların tehlike yarattığını belirtti. Yalman, söz konusu dijital uyuşturucuların farklı frekansların birleştirilmesiyle oluşturulan ses dosyaları olduğunu ve beynin bu farkı algılayarak bir titreşim yarattığını söyledi.

Kimyasal madde kullanımına zemin hazırlıyor

Yalman, dijital uyuşturucunun bağımlılık yaparak gençleri kimyasal uyuşturucuları denemeye cesaretlendirdiğini vurguladı. "Bu ses dosyaları bağımlılığa dönüşüyor. Genç bireyler ulaştıkları bu hazzın ardından kimyasal uyuşturucuları denemek için çok daha cesur hale geliyor ve kullanım oranları artıyor" dedi.

Ailelere uyarı: Kulaklık kullanımını takip edin

Öğr. Gör. Yalman, bu içeriklere erişimin kolay olduğunu belirterek ailelere dikkat çağrısı yaptı. "Müzik dosyalarının çoğu akıllı telefon uygulamalarında satılıyor. Kulaklıkla dinlenmesi etkisini 5 kata kadar artırıyor. Aileler, çocuklarının uygulamalarını, harcamalarını ve kulaklık kullanımını mutlaka takip etmeli" ifadelerini kullandı.

