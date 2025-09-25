Altının gramı 4 bin 994 liradan işlem görüyor

Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 4 bin 994 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 994 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 365 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 710 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 10:14, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 10:14
Yazdır
Altının gramı 4 bin 994 liradan işlem görüyor

Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 980 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 4 bin 994 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 365 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 710 liradan satılıyor.

Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 yükselişle 3 bin 744 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklere karşın, süren jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının rezerv talebinden destek buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 850 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber