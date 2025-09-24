Yusuf Güzel yeniden Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı

Daha önce de Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Yusuf Güzel, bugün itibarıyla tekrar göreve başladı.

Son olarak Türkiye Maarif Vakfı'nın Pakistan İslamabad Temsilciliği'nde çalışan Güzel, burada edindiği uluslararası deneyimle dikkat çekmişti.

Eğitim camiasında uzun yıllar boyunca farklı kademelerde görev alan Güzel, hem edebiyat hem de uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanlarında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Uluslararası Deneyim ve Akademik Birikim

Güzel'in uluslararası deneyimi ve akademik birikimi, eğitim alanında sunduğu katkıları artırmaktadır. Özellikle farklı ülkelerde elde ettiği tecrübeler, Çınar'daki eğitim faaliyetlerine yeni bir bakış açısı kazandıracaktır.

"Geleceğe Miras Bırakmak İçin Çalışacağız"

Göreve başlarken kısa bir açıklama yapan Yusuf Güzel, şu ifadeleri kullandı:

"Çınar'da görev almanın mutluluğunu yaşıyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha donanımlı yetişmesi için okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Eğitim, geleceğe bırakılacak en büyük mirastır. Bu göreve layık gören İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Sadoğlu'na teşekkür ederim."



