Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntüler üzerine adres tespitinin yapılmasıyla birlikte il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ifade edildi.

7 çocuk devlet korumasına alındı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edilmiş, sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuklarımızın üstün yararını esas alan bir anlayışla, onların sağlıklı gelişimi ve güvenli bir ortamda büyümesi için gerekli tüm destek sağlanacaktır."