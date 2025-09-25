Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman'da sokakta uyuyan çocukla ilgili paylaşımlar üzerine adres tespitinin yapıldığını belirterek, "Yapılan inceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edilmiş, sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır." bilgisini verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 11:22, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 11:24
Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntüler üzerine adres tespitinin yapılmasıyla birlikte il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ifade edildi.
7 çocuk devlet korumasına alındı
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan inceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edilmiş, sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuklarımızın üstün yararını esas alan bir anlayışla, onların sağlıklı gelişimi ve güvenli bir ortamda büyümesi için gerekli tüm destek sağlanacaktır."