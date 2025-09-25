Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden istifa etti
Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden istifa etti
Washington'da Erdoğan-Trump zirvesi: Görüşme başladı
Washington'da Erdoğan-Trump zirvesi: Görüşme başladı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller

Türkiye'de ağustos sonu itibarıyla esnaf sayısı 2 milyon 287 bin 3'e ulaşırken nüfusa göre en fazla esnafın bulunduğu il Burdur olarak kaydedildi. Nüfusa göre esnaf sayısının en az olduğu il ise yüzde 1,14 ile Batman olarak tespit edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 11:28, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 11:31
Yazdır
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller

31 Ağustos itibarıyla Türkiye'de esnaf iş yeri sayısı 2 milyon 546 bin 938 olarak belirlendi.

Burdur nüfusa göre ilk sırada

Ülkedeki toplam esnaf sayısı ise 2 milyon 287 bin 3 olarak kayıtlara geçti. Esnaf sayısının nüfusa göre en fazla olduğu il yüzde 4,92 ile Burdur çıktı. Nüfusu 275 bin 826 olan ilde 13 bin 581 esnaf bulunuyor.

Nüfusa göre esnaf yoğunluğunda Burdur'u yüzde 4,56 ile Çanakkale takip etti. Nüfusu 568 bin 966 olan ilde 25 bin 945 esnaf faaliyet gösteriyor. Esnaf sayısının en yoğun olduğu diğer iller ise Artvin, Muğla ve Nevşehir olarak sıralandı.

Nüfusa göre en az esnafın olduğu il Batman

Nüfusa göre esnaf sayısının en az olduğu il ise yüzde 1,14 ile Batman olarak tespit edildi. 654 bin 528 kişinin yaşadığı ilde 7 bin 474 esnaf bulunuyor. Batman'ın ardından yüzde 1,15 ile Şırnak geliyor. 570 bin 826 nüfuslu ilde 6 bin 559 esnaf faaliyet gösteriyor. Esnaf oranının en düşük olduğu diğer iller ise Diyarbakır, Siirt, Ağrı ve Bingöl olarak hesaplandı.

Ülke nüfusunun yüzde 2,67'si esnaf

Esnaf sayısı, Türkiye'nin 85 milyon 664 bin 944 kişilik nüfusunda yüzde 2,67'sine karşılık geliyor.

Türkiye'de en fazla esnaf 282 bin 106 ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 139 bin 166 ile İzmir, 125 bin 699 esnafla Ankara takip ediyor.

Esnaf sayısı en az il ise Bayburt olarak kayıtlarda yer alıyor. Bu ilde 2 bin 195 esnaf faaliyet gösteriyor. Bayburt'u 2 bin 457 esnafla Ardahan, 2 bin 642 esnafla Tunceli izliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber