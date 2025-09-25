Bakan Tekin'den Gaziantep'te sürpriz okul ziyareti

Bakan Tekin, önce okul bahçesinde beden eğitimi dersine katılan öğrencilerin yanına giderek onlarla sohbet etti. Bakanı karşılarında gören öğrenciler şaşkınlık yaşadı.

Ardından sınıfları ziyaret eden Tekin, burada da öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilerin bir istekleri olup olmadığını sordu.

Daha sonra okulun öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tekin, öğretmenlerin görüş ve taleplerini dinledi. Sürpriz ziyaretten memnuniyet duyan öğretmenler, şaşkınlıklarını dile getirerek teşekkür ettiler.

Bakan Tekin, ziyaretin sonunda öğretmenler ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.