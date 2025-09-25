Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden istifa etti
Washington'da Erdoğan-Trump zirvesi: Görüşme başladı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tamamen elektrikli fastback modeli T10F'in ilk teslimatlarını başlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 12:00, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 12:04
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tamamen elektrikli fastback modeli T10F'in ilk teslimatlarını gerçekleştirdi.

Tamamen elektrikli Togg T10F'in V1 RWD Standart Menzil sürümü için açıklanan resmi Türkiye başlangıç fiyatı 1 milyon 860 bin TL, V1 RWD Uzun Menzil sürümü için açıklanan resmi Türkiye başlangıç fiyatı 2 milyon 170 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil sürümü için açıklanan resmi Türkiye başlangıç fiyatı ise 2 milyon 343 bin TL olmuştu.

Togg T10F alıcılarıyla buluşuyor

Fiyatların açıklandığı gün ön siparişe açılan araçlar, şirketin X hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre bugün itibarıyla alıcılarına ulaştırılmaya başlandı.

Teknik özellikleri neler?

Teknik olarak bakarsak V1 RWD Standart Menzil; 160 kW / 218 beygir güç, 350 Nm tork ve 52,4 kWh batarya ile geliyor. 0'dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede çıkan bu versiyon için 335 km karma, 421 km şehir içi menzil değeri paylaşılıyor.

V1 RWD Uzun Menzil isimli versiyon; 160 kW / 218 beygir güç, 350 Nm tork ve 88,5 kWh batarya ile geliyor. 0'dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede çıkan bu versiyon için 623 km karma, 786 km şehir içi menzil değeri paylaşılıyor.

V2 RWD Uzun Menzil isimli versiyon; 160 kW / 218 beygir güç, 350 Nm tork ve 88,5 kWh batarya ile geliyor. 0'dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede çıkan bu versiyon için 610 km karma, 753 km şehir içi menzil değeri paylaşılıyor.

V2 AWD isimli versiyon; 320 kW / 435 beygir güç, 700 Nm tork ve 88,5 kWh batarya ile geliyor. 0'dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede çıkan bu versiyon için 523 km karma, 645 km şehir içi menzil değeri paylaşılıyor. Tüm versiyonlarda MacPherson ön süspansiyon, çok noktalı bağımsız arka süspansiyon ve hava soğutmalı disk frenler standart olarak sunuluyor. 11 kW AC ve 180 kW DC şarj destekli Togg T10F, yalnızca V2 AWD modelinde dört tekerlekten çekiş sunuyor.

