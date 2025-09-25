Önder Kahveci: İnsanlığın vicdanı susturulamaz

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayan bir mesaj yayınladı.



Önder Kahveci'nin mesajı şu şekilde;

"İsrail'in, Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. Sivillere yardım götürmeyi amaçlayan, tamamen insani bir girişime yönelik bu müdahale, uluslararası hukukun, insan haklarının ve en temel insani değerlerin açıkça ihlalidir.

Gazze'de milyonlarca sivil ağır bir abluka ve zulüm altında yaşam mücadelesi verirken, böylesi bir saldırı mazlumların feryadını susturmaya yönelik bir girişimdir. Ancak bilinmelidir ki, hiçbir baskı ve şiddet, hiçbir silah ve propaganda haklı bir davanın sesini boğmaya yetmeyecektir. Dünyanın birçok ülkesi Filistin Devletini tanımıştır, İsrail'in maskesi düşmüştür; inanıyoruz ki çok yakın bir zamanda İsrail'in soykırım yapan bir devlet olduğu da kabul edilecek ve gerekli yaptırımlarla baş başa kalacaktır.

Türkiye Kamu-Sen olarak bu onurlu mücadelede Filistin halkının ve Gazze'nin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Adaletin, özgürlüğün ve insanlığın sesi, bombalarla susturulamayacak; Filistin'in varlık mücadelesi er ya da geç zaferle taçlanacaktır.

İnsanlığın vicdanı susturulamaz!"