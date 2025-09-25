Önder Kahveci: İnsanlığın vicdanı susturulamaz

Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden istifa etti
Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden istifa etti
Washington'da Erdoğan-Trump zirvesi: Görüşme başladı
Washington'da Erdoğan-Trump zirvesi: Görüşme başladı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Önder Kahveci: İnsanlığın vicdanı susturulamaz

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayan bir mesaj yayınlayan Önder Kahveci, "İnsanlığın vicdanı susturulamaz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 12:08, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 12:08
Yazdır
Önder Kahveci: İnsanlığın vicdanı susturulamaz

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayan bir mesaj yayınladı.

Önder Kahveci'nin mesajı şu şekilde;

"İsrail'in, Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. Sivillere yardım götürmeyi amaçlayan, tamamen insani bir girişime yönelik bu müdahale, uluslararası hukukun, insan haklarının ve en temel insani değerlerin açıkça ihlalidir.

Gazze'de milyonlarca sivil ağır bir abluka ve zulüm altında yaşam mücadelesi verirken, böylesi bir saldırı mazlumların feryadını susturmaya yönelik bir girişimdir. Ancak bilinmelidir ki, hiçbir baskı ve şiddet, hiçbir silah ve propaganda haklı bir davanın sesini boğmaya yetmeyecektir. Dünyanın birçok ülkesi Filistin Devletini tanımıştır, İsrail'in maskesi düşmüştür; inanıyoruz ki çok yakın bir zamanda İsrail'in soykırım yapan bir devlet olduğu da kabul edilecek ve gerekli yaptırımlarla baş başa kalacaktır.

Türkiye Kamu-Sen olarak bu onurlu mücadelede Filistin halkının ve Gazze'nin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Adaletin, özgürlüğün ve insanlığın sesi, bombalarla susturulamayacak; Filistin'in varlık mücadelesi er ya da geç zaferle taçlanacaktır.

İnsanlığın vicdanı susturulamaz!"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber