'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG İstanbul Fırkateyni'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya gösteren Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlayan Aktürk, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı ecdadı, tüm şehit ve gazileri minnetle andı.

Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla 27 Eylül'de 15 gemi ile İstanbul Boğazı'nda "Denizde Geçit Töreni" icra edileceği belirten Aktürk, ayrıca 8 gemi ile 8 liman ziyareti yapılacağını, gemilerin vatandaşların ziyaretine açılacağını ifade etti.

Türkiye'nin bekasına yönelik tehditlere karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon ve arama tarama faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Son bir haftada 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Son bir hafta içerisinde, Tel Rıfat'ta 10, Menbic'de 7 olmak üzere imha edilen 17 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekat Alanları'nda imha edilen tünel uzunluğu 622 kilometre olmuştur."

- Hudut güvenliği

Tuğamiral Aktürk, hudut güvenliği faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, "Hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 312 şahıs yakalanmış, 833 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." dedi.

Yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 6 bin 989, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının ise 51 bin 141 olduğunu aktaran Aktürk, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 1 kilo 405 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

- Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Aktürk, ikili işbirlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevlerdeki aktif rolüyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel ile küresel güvenlik, istikrar için vazgeçilmez bir aktör olduğunun altını çizdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Kahraman Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı ve 44 gün süren 'Vatan Muharebesi'nin beşinci yıl dönümü ve '27 Eylül Şehitleri Anma Günü' münasebetiyle Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi ise saygı ve şükranla anıyoruz."

- Uluslararası toplumu, İsrail'e karşı aktif tedbirler almaya çağırıyoruz"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, bölgede yaşanan insani trajediyi her geçen gün daha da derinleştirdiğine işaret eden Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Son olarak aralarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de bulunduğu bir grup ülkenin Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşılıyor, alınan kararların iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını ve süreci hızlandırmasını temenni ediyoruz. Uluslararası toplumu, söz konusu olumlu gelişmelerle yetinmeyip, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmeye çalışan ve bölge ülkelerine karşı pervasız saldırılarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail'e karşı aktif tedbirler almaya çağırıyoruz."

- Eğitim ve tatbikatlar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini pekiştirmek amacıyla kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"NATO Müttefik Harekat Komutanlığında görevli Milli Askeri Temsilciler 21-27 Eylül tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmektedir. NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlaması kapsamında, 25-26 Eylül tarihlerinde kara ve hava yolu ile Kosova'ya intikal edecek İhtiyat Taburumuz, 1 Ekim'de Çok Uluslu Taburdan 4'üncü kez icra edeceği Kosova Operatif İhtiyat Taburu görevini 3 ay süreyle devralacaktır. Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Tatbikatı kapsamında 22-26 Eylül tarihleri arasında Mısır Deniz Kuvvetlerine ait Tahya Mısr ve Fouad Zekry gemileri tarafından Aksaz'a, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait İskender Muda tarafından 24-29 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi çerçevesinde Mersin'e liman ziyaretleri yapılmaktadır."

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, 22 Eylül'de muharip uçaklar ile Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini anımsatan Aktürk, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının tarafından 22-25 Eylül'de Litvanya hava sahasında görev icra ettiğini belirtti.

- "Türk Yıldızları Akrobasi timimizi tebrik ediyoruz"

NATO Hava Unsur Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında bugün Romanya hava sahasında icra edilen "Entegre Hava ve Füze Savunma Harekatı Eğitimi"ne 2 Türk F-16 uçağıyla katılım sağlandığını kaydeden Aktürk, şunları ifade etti:

"20-21 Eylül tarihlerinde Çekya'da düzenlenen ve 18 ülkeden 21 gösteri ekibinin katıldığı 'NATO Days in Ostrava & Czech Air Force Days 2025 Havacılık Gösterileri'nde 'En İyi Gösteri Uçuşu' ödülünü alan Türk Yıldızları Akrobasi timimizi tebrik ediyoruz. SOLOTÜRK tarafından 27-28 Eylül tarihlerinde Malta'da düzenlenecek 'Malta International Airshow'da gösteri uçuşu yapılması planlanmaktadır. Diğer yandan, 27 Eylül'de Mehteran Birlik Komutanlığımızca, NATO Uluslararası Günü (NATO International Day) etkinlikleri kapsamında NATO Kara Komutanlığı/İzmir'de konser verilecektir."

- Doğal afetlerle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, doğal afetlerle mücadeleye, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde katkı verdiğini belirten Aktürk, "AFAD Başkanlığının talebiyle Rize'de meydana gelen sel felaketi kapsamında görevlendirilen 3 helikopter ile selden etkilenen vatandaşlarımız tahliye edilmiştir." dedi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü, modern ile etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle geliştirilmesi çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatları tamamlanmıştır.17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul'daki stantlarımıza yoğun ilgi gösteren halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Diğer yandan varlığıyla gücümüze güç katan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 38'inci (26 Eylül 1987) kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Silahlı Kuvvetlerimizi daha da ileriye taşıyacak çalışmalarında başarılar diliyoruz."

- Öğrenci ve personel temini

Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda, 15 Eylül'de başlayan, "Türk Silahlı Kuvvetleri 2025 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvurularının 15 Ekim, "2025 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş/Er Temini" başvurularının ise 16 Ekim'de sona ereceğini belirten Aktürk, 22 Eylül'de başlayan 2025 Yılı Milli Savunma Üniversitesine Öğretmen/Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini ile 2025 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvurularının 6 Ekim'de tamamlanacağını ifade etti.

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, Suriye'deki son duruma dair sorular üzerine şunları kaydetti:

"Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temaslar dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün, 10 Mart 2025'te Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Türkiye, Suriye'nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın işbirliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır."

- Suriyeli komutanları ziyaretleri

Bakanlık kaynakları, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı'nın ardından Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Ankara ziyaretinin sebebine yönelik sorulara ilişkin, "Suriye'de kurulan yeni hükümetin savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi için kara, deniz, hava ayrımı gözetmeksizin her türlü desteği sağlayacağımızı ifade etmiştik. Ağustos ayında imzaladığımız Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı ziyaretler ivme kazandı. Eğitim ve ziyaretler karşılıklı olarak devam edecek. Komutanların ziyaretleri de bu kapsamda gerçekleştiriliyor." yanıtını verdi.

- Dostluk Denizi Tatbikatı

Bakanlık kaynakları, Mısır ile gerçekleştirilen "Dostluk Denizi Tatbikatı" ile ilgili sorular üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde istikrar üretmeye çalışan, barış üretmeye çalışan tek ülke ve bütün çalışmalarını bu minvalde sürdürüyor. Bizim Mısır ve Libya ile yaptığımız faaliyetler, üçüncü ülkeleri hedef almıyor. Kazan kazan formülü ile ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki Akdeniz, barış denizi olsun." açıklamasında bulundu.

- Hatay'daki hudut karakolunda çocuklara su verilmesi üzerine açılan soruşturma iddiası

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Hatay'daki bir hudut karakolunda görev yapan askerlerin, köy yolundaki çocuklara su verdiği için soruşturma geçirdiğine dair haberlerle ilgili olarak ise "Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye amacıyla servis edilen ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberler, maksadını aşan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı oluşturma çabasının ürünüdür. Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil, disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askeri suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan tüm personelin insani değerleri önceleyen bir anlayışla hareket ettiğinin herkesçe bilinen bir gerçek olduğunu belirten kaynaklar, bu anlayışın, binlerce yıllık milli, manevi ve mesleki değerlere sahip Türk Silahlı Kuvvetlerinin örf ve adetlerinde köklü bir yere sahip olduğunu bildirdi.

Kaynaklar, "Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız, eksik veya çarpıtılmış bilgiye dayalı haber ve yorumlara itibar edilmemesi; resmi açıklamaların esas alınması önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.