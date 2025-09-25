Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden istifa etti
Bakan Tekin: Milli ve manevi değerlerimizi müfredata yerleştirdik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Biz, çocuklarımızın bu ülkenin vatandaşı olmaktan, milletinin değerlerinden gurur duyan ve bu değerleri koruyan, atalarının ve dedelerinin mirasına sahip çıkan bir kuşak olarak yetişmesini istiyoruz. Dolayısıyla milli ve manevi değerlerimizi müfredatımıza yerleştirdik." dedi.

Bir dizi program için kente gelen Bakan Tekin, Valiliği ziyaret etti, Vali Kemal Çeber'den kentteki yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Ardından Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına Bilgilendirme Toplantısı"na katılan Tekin, sürekli yenilenen ve gelişen dünyaya eğitim alanında ayak uydurmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Gelişen dünyayı yakından takip ettiklerini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Sizin içinde yaşadığınız çağa ve teknik imkanlara uygun bir müfredat yapmamız gerekiyordu. Çünkü bütün dünya bunu yaptı. Bizim de dünyadaki eğitim teknolojilerindeki bu değişikliklere ayak uydurmak için bir şeyler yapmamız ve müfredatımızı ona göre revize etmemiz gerekiyordu. Bunu yaptık. Ne oldu şimdi? Biz size bilgi vermek yerine, bilgiyi beceriye dönüştürecek bir alan oluşturduk. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile okullarda eriştiğiniz bilgiyi toplumsal hayatta nasıl kullanacağınızı öğretmeye çalışıyoruz. Eskiden bilgiye erişmek sınırlı olduğu için, sadece okullarda bilgiye erişme imkanınız vardı ve bu nedenle ne bulduysak sizin müfredatınıza koymuşuz. Sizin müfredatınız bazı derslerde üniversitelerde okutulan içeriklere neredeyse denk geliyordu. Peki bu doğru mu? Sizin seviyenize uygun mu bu? Müfredatınızı hafiflettik. Yaklaşık olarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi alan arkadaşlarımızın müfredatı, diğerlerine göre ortalama yüzde 30 daha hafif. Biraz daha azalttık. Biz, çocuklarımızın bu ülkenin vatandaşı olmaktan, milletinin değerlerinden gurur duyan ve bu değerleri koruyan, atalarının ve dedelerinin mirasına sahip çıkan bir kuşak olarak yetişmesini istiyoruz. Dolayısıyla milli ve manevi değerlerimizi müfredatımıza yerleştirdik."

Tekin, "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına Projesi" ile şu ana kadar çoğunluğu öğrencilerden oluşan 253 bin kişiyi Çanakkale'ye götüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve diğer ilgililer katıldı.

