Başkan Tugay'dan CHP'li Zeybek'e 'çöp toplama' yalanlaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek; "Diyorlar ya İzmir'de çöp toplanamıyor, İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı." açıklaması yapmıştı.

Zeybek'in İzmir'deki çöp toplama sorununa ilişkin açıklamalarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan yanıt geldi. Tugay, "Harmandalı'nı bakanlık kullanıma kapatmadı, mahkeme kararıyla kapatıldı. Bakanlık, şehrimizin sorununun çözümü için bize bir yol açtı" ifadelerini kullandı.

"Sorun, ilçe belediyelerinin yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı"

Tugay, Karşıyaka ve Buca'da yaşanan çöp birikintilerinin nedenini de açıkladı. Tugay, "Karşıyaka ve Buca'da şehir içerisinde çöplerin birikme nedeni, ilçe belediyelerimizin çalışanlarıyla yaşadığı sorunlardır" diye konuştu.