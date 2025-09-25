Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak

Gaziantep Öğretmenevi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı'na katılan Bakan Tekin, eğitimciler arasında birlik sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Eğitim sürecinin çok yönlü olduğunu belirten Tekin, "Bir evde anne-baba dahi çocuklarının eğitimi konusunda farklı görüş ayrılığı yaşayabiliyor. Dolayısıyla 86 milyon vatandaşın da eğitime dair farklı düşünceleri olacak" diye konuştu.

"86 milyon farklı doğruyla karşı karşıyayız"

Eğitim politikalarının her zaman farklı değerlendirmelere açık olduğunu vurgulayan Tekin, "Herkes kendi fikrini mutlak doğru olarak görüyor. Ortada 86 milyon farklı doğru olacak. Yaptığımız iş kimi zaman tasvip edilmeyecek, istediğimiz gibi değerlendirilmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Zor bir mücadelenin içindeyiz"

Tekin, eğitimin zorluğunu dile getirerek, "İçinde bulunduğumuz alan hiç kolay olmayacak. Dün de kolay değildi, bugün de kolay değil, yarın da kolay olmayacak. O yüzden zor bir mücadelenin içerisindeyiz" dedi.

İstişareye açık mesajı

Yürüttükleri çalışmalarda istişareye açık olduklarını kaydeden Bakan Tekin, eğitimcilerle birlikte duyarlılık içinde hareket ettiklerini söyledi.

Toplantıya Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katılarak kısa birer konuşma yaptı.