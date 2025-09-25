İlanlarda doktora ders döneminde olma şartı yazılabilir mi?
Yıldız Teknik Üniversitesi, araştırma görevlisi ilanlarında yer alan ders döneminde olma şartını yeniden değerlendirmeli!
Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 22 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de
17 adet Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.
Araştırma Görevlisi ilanlarını incelediğimizde; bazı araştırma görevlisi kadrolarında
doktora eğitimi gören adaylardan tez aşamasında olanların başvurularının
engellendiğini görüyoruz.
Özellikle araştırma görevlisi kadrolarının her zaman ifade ettiğimiz gibi akademinin
ilk adımını olduğunu düşündüğümüzde, lisansüstü eğitimine devam eden tüm adayların
başvuru yapabilmesi ve rekabete dahil olmasının çok kıymetli bir durum olduğunu
düşünüyoruz.
Tasarruf tedbirlerinden dolayı akademik personel alımının da oldukça sınırlandırıldığı
günümüzde, lisansüstü eğitiminde tez aşamasına geçmiş kişilerin başvuru dahi
yapamamasının son derece üzücü olduğunu değerlendiriyoruz.
ALES ve yabancı dil puanı yüksek, akademik olarak başarılı bir profil çizen
kişilerin tez aşamasında olmasının ceza olarak değerlendirilmemesi gerekir.
Mesele, araştırma görevlisi olarak alınacak kişilerin seviyesinden öte yetkinlikleri
olarak düşünülmelidir.
Bu bakımdan, halen başvuru süreci devam eden araştırma görevlisi ilanlarındaki bu şartın gözden geçirilmesi ve kapsayıcılığının daha da artırılmasının isabetli olacağını ifade ediyoruz.