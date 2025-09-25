İlanlarda doktora ders döneminde olma şartı yazılabilir mi?

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 22 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de 17 adet Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.



Araştırma Görevlisi ilanlarını incelediğimizde; bazı araştırma görevlisi kadrolarında doktora eğitimi gören adaylardan tez aşamasında olanların başvurularının engellendiğini görüyoruz.



Özellikle araştırma görevlisi kadrolarının her zaman ifade ettiğimiz gibi akademinin ilk adımını olduğunu düşündüğümüzde, lisansüstü eğitimine devam eden tüm adayların başvuru yapabilmesi ve rekabete dahil olmasının çok kıymetli bir durum olduğunu düşünüyoruz.



Tasarruf tedbirlerinden dolayı akademik personel alımının da oldukça sınırlandırıldığı günümüzde, lisansüstü eğitiminde tez aşamasına geçmiş kişilerin başvuru dahi yapamamasının son derece üzücü olduğunu değerlendiriyoruz.



ALES ve yabancı dil puanı yüksek, akademik olarak başarılı bir profil çizen kişilerin tez aşamasında olmasının ceza olarak değerlendirilmemesi gerekir. Mesele, araştırma görevlisi olarak alınacak kişilerin seviyesinden öte yetkinlikleri olarak düşünülmelidir.



Bu bakımdan, halen başvuru süreci devam eden araştırma görevlisi ilanlarındaki bu şartın gözden geçirilmesi ve kapsayıcılığının daha da artırılmasının isabetli olacağını ifade ediyoruz.