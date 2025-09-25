Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden istifa etti
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama

TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin Büyükçekmece'deki villasına jandarma tarafından baskın yapıldığı iddiana ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada evin Gültepe'nin eşine ait olduğu ve kendisinin soruşturmayla herhangi bir ilgisinin olmadığı belirtildi.

'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin Büyükçekmece'deki villasına jandarma tarafından baskın yapıldığı iddia edilmişti.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında baskın yapılan evin Gültepe'nin eşine ait olduğu, soruşturmanın kendisiyle bir ilgisi bulunmadığı vurgulandı.

"Ev boş ihbar asılsız"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16.09.2025 Salı günü jandarma ekiplerimize, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan şahısların, bir evde saklandığına dair ihbarda bulunulmuştur.

Jandarma ekiplerimiz ihbarı değerlendirerek belirtilen adreste arama yapmıştır. Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin eşine ait olduğu anlaşılmıştır.

TİM Başkan Sayın Mustafa Gültepe'nin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Valiliğimizce, olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiş olup, görevlendirilen müfettişler çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu

Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji dahil 121 şirketi bünyesinde bulunduran Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gelen bir ihbar üzerine 16 Eylül'de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin Büyükçekmece'deki villasına jandarma tarafından sabaha karşı baskın yapıldığı iddia edildi.

Halk TV'de yer alan habere göre jandarma eve kapıları kırarak girdi. O sırada evde Mustafa Gültepe'nin eşi ve ailesinin olduğu, Gültepe'nin ise yurtdışında olduğu iddia edildi.

İddiaya göre jandarma baskını sonrasında İçişleri Bakanlığı da harekete geçti ve süreci incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

