KKM bakiyesindeki erime devam ediyor: 320 milyar liraya geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, 19 Eylül haftasında bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi yaklaşık 31 milyar 241 milyon lira artışla 20 trilyon 819 milyar 513 milyon liraya çıktı.

Mevduatlar arttı, KKM düştü

Bankacılık sektöründe toplam mevduat (bankalar arası dahil) geçen hafta 188 milyar 769 milyon lira artarak 24 trilyon 698 milyar 146 milyon liraya yükseldi. Ancak Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi 24 milyar 106 milyon lira düşüşle 320 milyar 726 milyon liraya indi. Böylece KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 1,30 oldu.

Tüketici kredilerinde gerileme

Tüketici kredilerinin tutarı aynı dönemde 3 milyar 751 milyon lira azalarak 2 trilyon 544 milyar 523 milyon liraya geriledi. Bu kredilerin 618,2 milyar lirasını konut, 50,6 milyar lirasını taşıt, 1 trilyon 875,6 milyar lirasını ise ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Kredi kartı borçları düştü

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,8 azalarak 2 trilyon 461 milyar 781 milyon liraya geriledi. Bunun 910 milyar lirası taksitli, 1 trilyon 551,8 milyar lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

Takipteki alacaklar ve öz kaynaklar yükseldi

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 3 milyar 821 milyon lira artarak 484,8 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde yasal öz kaynaklar 57,8 milyar lira artışla 4 trilyon 411,7 milyar liraya yükseldi.