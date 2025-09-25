Merkez Bankası rezervlerinde 993 milyon dolarlık artış
TCMB verilerine göre 19 Eylül haftasında toplam rezervler 993 milyon dolar artış kaydederek 178 milyar 853 milyon dolara çıktı. Döviz ve altın rezervlerinde yükseliş görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artışla 178 milyar 853 milyon dolara çıktı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Brüt döviz rezervleri 85,1 milyar dolar oldu
Buna göre, 19 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 599 milyon dolar artışla 85 milyar 98 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 12 Eylül'de 84 milyar 499 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Altın rezervlerinde yükseliş
Bu dönemde altın rezervleri, 394 milyon dolar yükselişle 93 milyar 361 milyon dolardan 93 milyar 755 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artışla 177 milyar 860 milyon dolardan 178 milyar 853 milyon dolara yükseldi.TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|27.12.2024
|64.319
|90.738
|155.057
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|14.03.2025
|74.013
|98.069
|171.082
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|05.06.2025
|85.573
|70.306
|155.879
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|20.06.2025
|85.001
|70.697
|155.698
|18.07.2025
|85.266
|83.303
|168.567
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|08.08.2025
|86.758
|87.607
|174.365
|15.08.2025
|85.582
|90.928
|176.510
|22.08.2025
|85.237
|91.090
|176.327
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|12.09.2025
|93.361
|84.499
|177.860
|19.09.2025
|93.755
|85.098
|178.853