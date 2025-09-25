İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza

İstanbul Valiliği, kentte fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimleri kapsamında 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 321 milyon 326 bin 883 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, kentte toptan ve perakende satış yapan işletmelere yönelik fahiş fiyat artışı, fiyat etiketleri ve stokçuluk denetimlerinin sürdüğünü belirtti. Denetimler kapsamında çok sayıda işletme ve ürün incelendi.

Denetim Sonuçları

58 bin 284 işletme denetlendi.

denetlendi. 7 milyon 131 bin 56 ürün incelendi.

incelendi. Denetlenen ürünlerden 101 bin 493'ünde aykırılık tespit edildi.

tespit edildi. Toplamda 321 milyon 326 bin 838 lira idari para cezası uygulandı.

Mücadele Kararlılığı

Fahiş fiyat ve stokçulukla haksız kazanç sağlayan kişi ve kurumlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edileceği vurgulandı.