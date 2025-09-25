10 yıllık şikayet bitti: Google, haritayı netleştirdi
Google Maps, yaklaşık 10 yıldır bulanık görünen Türkiye haritasını güncelleyerek şikayetlerden kurtuldu.
Kaynak : Ensonhaber
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 16:06, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 16:06
ürkiye'deki Google Haritalar kullanıcıları, yıllardır şikayet ediyordu.
Ülkenin belirgin şekilde bulanık göründüğünü, bu nedenle yakınlaştırma ve kasaba, sokak ve manzaraların ayrıntılarını görüntüleme olanağının sınırlı olduğunu bildiriliyordu.
Google, bulanıklık sorununu giderdi.
Son güncellemeyle birlikte harita artık varsayılan olarak tam netlikte yükleniyor.
Yeni düzenleme ile birlikte navigasyon daha doğru çalışacak, konum paylaşımı ve işletme yer tespitleri de daha sağlıklı yapılabilecek.