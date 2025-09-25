MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge

Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden istifa etti
Ana sayfaHaberler Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler Günü için genelge yayımladı. Okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek, öğretmenler onurlandırılacak.

25 Eylül 2025
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü için yayımlanan genelge kapsamında, bu özel gün tüm okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Genelgeye göre, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ile dış temsilcilikler düzeyinde kutlama kurulları oluşturulacak. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler bu anlamlı etkinliklere katılım sağlayacaktır. Ayrıca, adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlenecek ve emekli öğretmenler ile şehit öğretmenlerimiz anılacaktır. Bu özel gün vesilesiyle tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunar, kutlama programlarına katılımınızı bekleriz.

Genelge Kapsamında Yapılacak Etkinlikler

  • Kutlama kurulları oluşturulacak.
  • Öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla etkinlikler düzenlenecek.
  • Adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler için yemin töreni yapılacak.
  • Emekli öğretmenler ile şehit öğretmenler anılacak.

İşte o genelge;

İşte ekler;

Ek:

1 - İl ve İlçe Temsilcisi Öğretmenlerin Seçim Usul ve Esaslarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2 - İl ve İlçe Temsilcisi Öğretmen Seçimi Başvuru ve Değerlendirme Formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

3 - İl ve İlçe Temsilcisi Öğretmen Seçimi Değerlendirme Kıstasları Formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

