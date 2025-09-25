Antalya'da Rus turistin feci ölümü

K.K.'nin kaptanlığını yaptığı ticari deniz paraşütü sürat teknesi, halat ve dubalarla çevrilmiş parkurun dışında yüzen Rus Linariia Muzipova'ya çarptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net