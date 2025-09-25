Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden istifa etti
Antalya'da Rus turistin feci ölümü

Antalya'da tatil yapan Rus bir turist, su sporları işletmesine ait deniz paraşütü teknesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

25 Eylül 2025 16:38
Antalya'da Rus turistin feci ölümü

Antalya'nın Kemer ilçesinde feci bir olay yaşandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Çamyuva Mahallesi sahilinde meydana geldi.

K.K.'nin kaptanlığını yaptığı ticari deniz paraşütü sürat teknesi, halat ve dubalarla çevrilmiş parkurun dışında yüzen Rus Linariia Muzipova'ya çarptı.

Kazayı gören cankurtaranlar ve su sporları personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi.

Bölgeye sağlık ekipleri, Çamyuva Jandarma Komutanlığı ve Kemer Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Linariia Muzipova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muzipova'nın cansız bedenı, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TEKNE KAPTANI GÖZALTINA ALINDI

Tekne kaptanı K.K. ile kimliği öğrenilemeyen su sporları işletmecisi, gözaltına alındı.

Çamyuva Mahallesi'ndeki su sporları geçici süreyle durduruldu.


