Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 19 Eylül ile biten haftada 289 milyar 436 milyon 811 bin lira artarak 25 trilyon 569 milyar 943 milyon 838 bin liradan 25 trilyon 859 milyar 380 milyon 649 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,4 artışla 14 trilyon 223 milyar 747 milyon 917 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,1 artışla 8 trilyon 381 milyar 216 milyon 694 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 243 milyar 331 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 203 milyar 771 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 19 Eylül itibarıyla 1 milyar 218 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1 azalarak 5 trilyon 936 milyon 663 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 617 milyar 591 milyon 787 bin lirası konut, 50 milyar 567 milyon 61 bin lirası taşıt, 1 trilyon 871 milyar 484 milyon 279 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 461 milyar 293 milyon 536 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 19 Eylül ile biten haftada 30 milyar 88 milyon 322 bin lira artarak 20 trilyon 214 milyar 447 milyon 237 bin liraya yükseldi.