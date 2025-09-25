Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden istifa etti
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı

Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü safhası Muğla'da gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 18:23, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 18:25
"Dostluk denizinde iş birliği, mavi vatanda güç birliği. Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü, Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde icra edildi.

TCG Oruçreis fırkateynindeki basın brifinginde konuşan Deniz Albay Ahmet Kaçar, bunun, Mısır Deniz Kuvvetleri ile icra edilen ikili fiili bir tatbikat olduğunu söyledi.

Tatbikatın amacının Türk ve Mısır deniz kuvvetleri arasında müşterek çalışabilirliği sağlamak ve Mısır ile askeri alandaki iş birliğini geliştirmek olduğunu belirten Kaçar, "Tatbikatın hedefi, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi taktiklerini denemek ve bu konulardaki karşılıklı eğitim ve iş birliğini geliştirmektir" dedi.

Tatbikat kapsamında 22 ve 23 Eylül'deki liman safhasında, sat eğitimleri, siber savunma, yapay zeka, insansız hava ve deniz araçlarının deniz harekatında kullanımına yönelik oturumların icra edildiğini bildiren Kaçar, dün ve bugün icra edilen seyir safhasında ise asimetrik tehdit eğitimi, seyir gemicilik eğitimleri, su üstü, hava savunma ve deniz altı savunma harbi eğitimleri ile sat eğitimlerinin yapıldığını kaydetti.

Seçkin gözlemci günü

Seçkin gözlemci günü ise Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Mohamed Hassan El-Sherbeny'in "Oruçreis" fırkateyninden selamlanmasıyla başladı.

Akdeniz'de icra edilen faaliyet kapsamında, senaryo gereği "ENS Tahya" fırkateyninden alınan ihbar üzerine, gemiye helikopterden halatlarla Türk askeri personelin inişi sağlandı. Mısır kuvvetlerine bağlı askeri personel ise gemiye denizden çıkarma yaptı. Tatbikatı başarıyla sonlandıran iki ülkenin askeri personeli, gemi üzerinde Türkiye ve Mısır bayrağı açtı.

Bir başka eğitimde ise yan yana gelen gemiler arasında malzeme transferi (posta çantası) yapıldı. İki geminin sabit hızla seyri esnasında gerçekleştirilen eğitim, başarıyla tamamlandı.

Seçkin gözlemci günü, tatbikata katılan deniz ve hava unsurlarının selamlama ve geçiş töreniyle sona erdi.

Tatbikat, iki ülke ordularının Akdeniz'de 13 yıl sonra düzenlediği ilk tatbikat olma özelliği taşıyor.

