BARÜ'de Mobbing ve İş Etiği Eğitimi Gerçekleştirildi

Programa, Bartın Üniversitesi personelinin yanı sıra iş birliği içerisinde bulunulan çeşitli üniversitelerden ve ilimizdeki kamu kurumlarından katılım sağlandı. Toplamda 300'ü aşkın kişinin takip ettiği eğitim, geniş bir kitleye ulaşarak önemli bir farkındalık oluşturdu.

Eğitimin ilk oturumunda, Yeminli Sosyal Arabulucu, Mobbing İletişim-Yönetim BilirkişisiAtatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim GörevlisiJale Hülya Alcan, "Mobbing Nedir, Ne Değildir?" başlıklı sunumuyla katılımcılara seslendi. Alcan, mobbing kavramını kapsamlı biçimde açıklayarak, iş hayatında neyin mobbing olarak değerlendirilebileceğini, hangi davranışların ise bu kapsamın dışında kaldığını detaylı örneklerle aktardı.

Özellikle basına yansıyan somut haberler üzerinden yaptığı analizlerle konunun toplumsal ve bireysel etkilerine dikkat çekti.

İkinci oturumda ise, Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Erzurum İl Temsilcisi Avukat Selçuk Yıldız, "Mobbingin Hukuksal Boyutu" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Av. Yıldız, mobbingin yalnızca bir etik sorun değil aynı zamanda ciddi bir hukuki mesele olduğunu vurgulayarak, iş yaşamında karşılaşılan mobbing vakalarının yargı süreçlerine nasıl yansıdığını ve çalışanların sahip oldukları yasal hakları ayrıntılı biçimde değerlendirdi.

Yıldız, özellikle kamu kurumlarında görev yapan personelin haklarının korunması noktasında farkındalık oluşturulmasının önemine değindi.

Programın konukları arasında yer alan Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada derneğin çalışmalarını tanıttı. İşman,mobbing mağdurlarının yaşadıkları süreçlerde yalnız olmadıklarını vurgulayarak, derneğe başvuran her bireyin yanında olduklarını belirtti. Ayrıca, mobbingin hem çalışanların ruh

sağlığı hem de kurumların işleyişi üzerinde yıkıcı etkiler doğurduğunu hatırlatarak, bu tür eğitimlerin önemini dile getirdi.

Eğitim programı, Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Mesut Kasap'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi. Kasap, Üniversite olarak çalışanların huzurlu, güvenli ve etik değerlere bağlı bir çalışma ortamında görev yapmalarının en temel öncelik olduğunu ifade ederek, Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen bu eğitimlerin kurumsal gelişime önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kasap ayrıca, eğitim programının Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ahmet Akkaya'nın liderliğinde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, bu süreçte her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirdi. Çalışanların haklarının korunmasına ve kurumsal işleyişte adaletin sağlanmasına büyük önem veren Rektör Akkaya'ya teşekkür eden Kasap, üniversite yönetiminin çalışan odaklı yaklaşımının bu tür eğitim faaliyetlerine yön verdiğini vurguladı.

Kasap konuşmasının sonunda, kıymetli katkılarından dolayı değerli eğitmenlere ve tüm katılımcılara da teşekkür ederek programı sonlandırdı. Programın ardından katılımcılar, oturumlarda paylaşılan bilgilerin yol gösterici olduğunu ifade ederek eğitimden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, "Mobbing ile İş Etiği" başlıklı bu eğitimle birlikte, çalışanların farkındalığını artırmayı, kurumsal işleyişte etik kültürünü pekiştirmeyi ve mobbingle mücadele konusunda etkin bir yol haritası oluşturmayı hedefliyor.