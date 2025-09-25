'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Sındırgı'daki depremde fay kırığı 'bariyer'e denk gelmiş

Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin fay hattının daha uzun mesafelerde kırılmasını engelleyen bir "bariyer"e denk geldiğinden bölgede 5 büyüklüğüne ulaşan depremlerin yaşandığını söyledi.

25 Eylül 2025
Bursa Uludağ Üniversitesi Deprem Araştırma ve Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü belirterek, bölgede Çanakkale Onsekiz Mart, Yıldız Teknik, Van Yüzüncü Yıl ve Gümüşhane üniversiteleriyle ortak çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Artçıların 4 ve üzerinde olduğuna, çevre illerden de hissedildiğine dikkati çeken Şenkaya, şöyle konuştu:

"Batı Anadolu'da şimdiye kadar çok fazla rastlamadığımız fay hattının kırılmasını engelleyen bir yer altı yapısı olan bariyer sistemi mevcut. Buradaki 6,1'lik deprem bir bariyer sistemine denk geldi. Söz konusu deprem bariyeri aşamadığından fay hattı, enerjisini bugüne kadar devam eden artçılarla sönümlendirmeye çalışıyor. Bu nedenle 6,1'in artçıları azalarak devam etmesi gerekirken enerjiyi tam atamadığı için zaman zaman 5 büyüklüğüne ulaşan depremler yaşanıyor."

"4'ün üzerindeki depremlerle enerjiyi boşaltmaya çalışıyor"

Doç. Dr. Şenkaya, fayın 6,1'den daha büyük deprem üretmeye hazırlanırken yeraltındaki yapısal özelliklerden kaynaklı enerjisini tam atamadığını vurguladı.

Kayaçların oluşturduğu bariyerin fay hattının daha fazla kırılmasına engel olduğunu anlatan Şenkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu nedenle enerjisini atamayan fay, 4 üzerinde ve sık aralıklarla artçılar üretiyor. Sındırgı'daki depremden sonra artçıların 1 ay içinde sönümlenerek aşağı doğru gelmesi beklenir. Zamanı düşündüğümüzde de 2 ve civarı artçılar görmemiz gerekiyor. Aslında 6,1'lik deprem, daha büyük bir deprem oluşturacak potansiyele sahipti ancak fayın çalışma mekanizması Batı Anadolu'da Sındırgı ve çevresinde bir bariyere denk geldiğinden yani kırmaya çalıştığı yapıyı kıramadığı için 6,1'lik ana şokla beraber 4'ün üzerindeki depremlerle o enerjiyi boşaltmaya çalışıyor. Olması gereken ana şok 6,5 ve civarıyken şu anda 6,1'lik ana şok sonrası küçük artçılarla 6,5 veya üzeri depremin enerjisini boşaltmaya çalışıyor."

Şenkaya, 6,1'lik depremden sonra meydana gelen sarsıntılara değinerek, "10 Ağustos günü oluşan 6,1'lik ana şoktan günümüze kadar 9 binin üzerinde sarsıntı yaşandı. Bu, çok büyük bir sayı. Sarsıntılar arasında 4 ve üzerinde beklemediğimiz ana şoklar da var." diye konuştu.

Alüvyon zemin depremin daha fazla hissedilmesine neden oluyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki fayın çalışma mekanizmasının Bursa yönüne güçlü dalgalar gönderecek şekilde olduğunu anlatan Şenkaya, şunları kaydetti:

"Sındırgı'daki sarsıntıların çevre illerde hissedilmesinin diğer temel nedeni ise Bursa ve çevresinde alüvyon zeminin bulunmasıdır. Bursa'daki zemin kendisine gelen deprem dalgalarını büyüterek bize yansıttığı için Sındırgı ve çevresinde olan depremleri hissetmemize neden oluyor. Sındırgı'daki depremler yüzeyde veya yüzeye yakın olduğu için yüzey dalgaları büyüyerek bize yansıyor. Bu yüzden 4 ve üzeri depremleri hissedebilir duruma geliyoruz."

Doç. Dr. Şenkaya, sarsıntıların devam edebileceğini ancak endişe edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

