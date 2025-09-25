Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 141 sikke ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 141 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde şüpheli D.G'nin ikametine operasyon düzenledi.
İkamet ve bahçesindeki aramada, 314 gram uyuşturucu ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 141 sikke ile suçtan elde edilen 13 bin 800 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.