Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Sonunda bunu da yaptılar: Fotoğraftan gelecek analizi!

Kolay para kazanmanın yolunu bulan sahtekarlar, sosyal medya üzerinden insanların fotoğraflarına bakarak gelecekteki olayları görebildiklerini iddia ediyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 07:44, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 06:56
Sonunda bunu da yaptılar: Fotoğraftan gelecek analizi!
Sosyal medya sahtekarlıkları, her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Son olarak ortaya çıkan yeni yöntem ise herkesi hayrete düşürüyor. Bazı kişiler, sosyal medya hesapları üzerinden insanların fotoğraflarına bakarak gelecekteki olayları görebildiklerini iddia ediyor.

TELEVİZYONA DA ÇIKIYORLAR

Hatta bu kişiler televizyon programlarına da çıkıp yaptıkları işi anlatıyor. Sosyal medyada fotoğraf analizi hizmeti sunduğunu belirten hesaplar, takipçilerine gelecekle ilgili tahminlerde bulunduklarını öne sürüyor. Bu kişiler insanların özel hayatlarıyla ilgili öngörülerde bulunuyor ve memnuniyet mesajları aldıklarını paylaşıyor.

Bir kullanıcı, sosyal medyada kendisine gelen mesajı şöyle aktardı:

"Merhaba, tesadüfen karşıma çıkmıştınız. Geçen hafta fotoğraf analizi yaptırdım ve bu kadar hızlı sonuç beklemiyorduk. Gerçekten 'Eşin dönecek, zamana ihtiyacı var' demiştiniz. Bugün döndü eve, şükürler olsun. Her şey için çok teşekkür ederim."

"BİLİMSEL TEMELİ YOK"

Bir başka kullanıcı da deneyimlediği fotoğraf analizini şu sözlerle dile getirdi: Merakla bu fotoğraf analizi olayını ben de denedim. Bilimsel hiçbir temeli olmadığını bilmeme rağmen, sosyal medyada bu kadar ilgi görünce 'acaba insanların neden bu kadar inandığını' anlamak istedim. Yorumlar oldukça geneldi, 'Son dönemde içsel bir sıkışmışlık hissediyorsun ama önümüzdeki ay bir rahatlama geliyor. Geçmişten biriyle yolların yeniden kesişecek, bir karar vermen gerekecek.' gibi sözler... Cümleler öyle yuvarlak ve her insana uyarlanabilir ki, neredeyse herkes kendine göre bir anlam çıkarabilir.

