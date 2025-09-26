Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kuzey bölgelerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşerken, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına, Rize ve Artvin kıyılarında ise şiddetli yağış bekleniyor.

Haber Giriş : 26 Eylül 2025 07:58, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 07:13
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, ayrıca Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde yerel sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji, kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediğini açıkladı.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Şiddetli yağış uyarısı

Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

