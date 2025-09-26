Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, ayrıca Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde yerel sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji, kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediğini açıkladı.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Şiddetli yağış uyarısı

Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.