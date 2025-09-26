Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!

Samsun'da 9'uncu sınıf öğrencisi Yasin Ay akran zorbalığına maruz kaldı. Okulda 2 arkadaşı tarafından başına poşet geçirilen çocuk düşerek ayağını kırdı. Okul yönetimi ise zorbalığa uğrayan çocuğu ve ailesini 'çok kibar bir çocuk yetiştirmişsiniz' diyerek suçladı. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları!

Haber Giriş : 26 Eylül 2025 08:15, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 09:00
Samsun'da özel bir okulda öğrenim gören 9'uncu sınıf öğrencisi Yasin Ay, akran zorbalığına uğradı. İddiaya göre, 2 arkadaşı tarafından başına poşet geçirilen Yasin Eren Ay'ın ayağı kırıldı.

Baba Adem Ay, "Oğlum teneffüs saatinde şiddet gördü. Çocuğumu okula gönderiyorum, başına poşet geçiriliyor, ayağı kırılıyor. 17 dikiş atıldı. Suç duyurusunda bulundum. Özel bir okulda, ders saatleri içinde böyle bir olayın meydana gelmesi, okulun öğretmen ve idarecilerinin tedbir almaması ve olaydan sonraki duyarsızlıkları utanç verici. Şiddet uygulayan öğrenciler hakkında ne idari ne disiplin işlemi yapılmadı. Üstelik hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi davranan okul yöneticileri söylemekten utanacağım konuşmalar yaptı. Okul hakkında da gerekli şikayetlerde bulunacağım" dedi.

'ÇOK KİBAR ÇOCUK YETİŞTİRMİŞSİNİZ'

Ailenin avukatı M. Alpay Figen ise "Olaya karışan çocuklar, 9. sınıfa yeni başlayan Yasin Eren'e daha önce küfür etmişler. Olay günü ise kolundaki dijital saati incelemek için ödünç istemişler. Yasin Eren de vermiş. Şakalaşarak saatin şifresini değiştirmişler. Yeni şifreyi söylemek için tost ısmarlamasını istemişler. Parasının olmadığını söyleyince de kafasına poşet geçirmeye çalışmışlar. İlk denemede başarılı olamayınca biri arkasına geçerek kollarını ve bacaklarını tutmuş. Diğeri tekrar başına poşet geçirmeye çalışmış. Yaşanılan arbedede düşerek bacağını kırmış. Okul ambulans çağırmış ve hastaneye götürülmüş. Aileye, kendileri hastaneye gidene kadar bilgi verilmemiş. Okul ayrıca, aileyi 'çok kibar bir çocuk yetiştirmişsiniz' diye olayda kabahatli bulmuş. Okulun güvenlik kamerası çalışmıyormuş ya da çalıştırılmıyormuş. Özel bir okulda güvenlik kamerasının çalışmaması, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine aykırıdır. Okul hakkında güvenliği sağlayamadığı için suç duyurusunda bulunacağız. 2 öğrenci hakkında maddi ve manevi tazminat haklarımızı arayacağız. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan savcılık soruşturması da üstünkörü yapılmış. Şüpheli ifadeleri psikolog huzurunda alınmamış. Öğretilmiş ifadeler kullanmasına müsaade edilmiş" dedi.

İLHAN DEMİRCİOĞLU

