29 yöneticiyi değiştiren Üniversiteye Sayıştay'dan uyarı!
Mersin Üniversitesinde yirmi dokuz yöneticinin yerine tedviren görevlendirilme yapılması hususu Sayıştay tarafından bulgu olarak raporlandı!
Mersin Üniversitesine ait 2024 yılı Sayıştay
raporunda idari yönetici atamalarında dikkat çeken tespitlere yer verildi.
Olağan denetimlere ilişkin yayımlanan raporda; bazı personel atamalarında hataların
bulunduğu, ön lisans mezunu kişinin Şube Müdürü kadrosuna atandığı ve bu durumun
mevzuatta aranan lisans mezuniyeti şartına açıkça aykırılık teşkil ettiği ifade
edildi.
Bununla birlikte, söz konusu denetimlerde Mersin Üniversitesinde farklı ünvanlarda
tam 29 yönetici kadrosunun dolu olmasına rağmen, tedviren başka personelin görevlendirildiği
tespit edilmiştir.
Genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, enstitü sekreteri, fakülte sekreteri
ve yüksekokul sekreteri gibi farklı yönetici kadrolarındaki kişilere esas kadrosu
dışında başka bir görev verildiği ya da pasif tutulduğu halde, dolu olan bu
kadrolara başka personelin "tedviren" atandığı görüldüğü belirtilmiştir.
Sayıştay Başkanlığı, mevzuata aykırı olarak dolu kadroya yapılan tedviren görevlendirme uygulaması, aynı kadroyu birden fazla personel işgal ettiği için bazı personelin atıl kalmasına, dolayısıyla insan kaynağından en verimli şekilde faydalanılamamasına yol açtığı, bu durumun aynı zamanda harcama yetkisini kullanmak bakımından bir yetki karmaşasına da sebep olabileceğine dikkat çekilmiştir.