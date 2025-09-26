Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, organ bağışında bürokrasiyi azaltarak sürecin daha hızlı ve güvenli işlemesini hedefliyor.

e-Devlet ve e-Nabız üzerinden bağış imkanı

Yönetmelikle birlikte organ bağışı beyanları artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek. Elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak, iki aşamalı sistemle bağış işlemleri güvenli şekilde tamamlanabilecek. Vatandaşlar ayrıca, bağış beyanlarını bu platformlar üzerinden istedikleri zaman değiştirebilecek.

Bağış işlemi tamamlandığında, bağışçının belirlediği kişilere e-Nabız aracılığıyla bilgilendirme yapılacak.

Bağışçı ailelerine bekleme listesinde öncelik

Yönetmelikte dikkat çeken yeniliklerden biri de bağışçı ailelerine tanınan öncelik hakkı oldu. Buna göre, organları başkasına nakledilen bağışçıların eşleri ve birinci derece yakınları, ileride organ nakline ihtiyaç duymaları halinde acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelikli olacak.

Bağışçı, ölüm sonrası için yetkili belirleyebilecek

Yeni düzenleme, bağışçının vefatı halinde iradesinin nasıl teyit edileceğine ilişkin kuralları da netleştirdi. Bağışçı; eş, reşit çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birini ya da herhangi bir yakınını ölümünden sonra kendi iradesini temsil etmek üzere belirleyebilecek. Eğer aile bireyleri arasında görüş ayrılığı yaşanırsa, bağışçının belirlediği kişinin kararı esas alınacak.

Hayattayken herhangi bir beyan veya yetkilendirme yapılmamışsa, mevcut uygulamada olduğu gibi organ nakli için aile bireylerinden birinin onayı aranacak.

Yeni yönetmelik hükümleri, bugünden itibaren Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek.