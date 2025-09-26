Brent petrolün varili 68,70 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün dün 68,35 dolara kadar yükselen varil fiyatı, günü 66,12 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolde varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla yüzde 3,9 artarak 68,70 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 65,02 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, kritik enerji altyapısına yönelik olarak Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıların ardından Rusya'nın akaryakıt ihracatını kısacağına yönelik haber akışı etkili oldu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, perşembe günü yaptığı açıklamada, iç piyasada yaşanan akaryakıt sıkıntılarının devam etmesi nedeniyle hükümetin benzin ihracatına yönelik yasağı yıl sonuna kadar uzatmayı planladığını ifade etti.

Rusya, fiyatların rekor seviyelere yükselmesi üzerine benzin ihracatını 28 Temmuz'da aldığı kararla 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklamış, fiyatlardaki artış buna rağmen devam etmişti.

Ülkede, petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor. Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan düşüş de talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak fiyatları destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 600 bin varil azalarak 414 milyon 800 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY, petrol üreticisi firmalar, Irak Petrol Bakanlığı ve Irak Milli Petrol Şirketi (SOMO) arasında yapılan anlaşmayla bölgedeki petrol kuyularının bir kere daha dünya petrol piyasalarına açıldığını bildirdi.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı da petrol akışının 48 saat içinde başlayacağını duyurdu. Söz konusu gelişmeler, piyasalardaki arz endişelerini hafifleterek, fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,58 doların direnç, 60,99 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.