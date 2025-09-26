Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, kara para soruşturması kapsamında el konulan Can Holdinge bağlı Can Medya'nın yöneticileri resmen atandı.

CAN MEDYA'YI YÖNETECEK İSİMLER BELLİ OLDU

Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve grubun medyayla ilgili tüm kuruluşlarını bir dönem Yeni Şafak Gazetesi'nde yazarlık yapan İbrahim Paşalı ile Sabah Gazetesi'nde yazılar yazan Hakan Hastaoğlu yönetecek.

İbrahim Paşalı daha önce Flash TV ve Ekotürk'e de kayyum olarak atanmıştı.

Hakan Hastaoğlu, Kenan Tekdağ'ın yönettiği medya grubuna bağlı haberturk.com'da bir dönem editör olarak çalışmıştı. İki isim dışında yönetimde Şeref Safa, Yusuf Öksüzömer, Serdar Karakuş, Ayşegül Aydoğan Uruş da yer alacak.

2028'E KADAR YÖNETECEKLER

Sicil Gazetesi'ne göre yeni yönetimin görev süresi 12 Ekim 2028 tarihinde sona erecek. Aynı ilanda görev süreleri sona eren isimler ise Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ ve Özgün Öztunç oldu.