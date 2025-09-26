Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Sponsorlu İçerik
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Can Medya'da yönetim atamaları tamamlandı. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin yönetimine İbrahim Paşalı ve Hakan Hastaoğlu getirildi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 09:50, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 09:53
Yazdır
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, kara para soruşturması kapsamında el konulan Can Holdinge bağlı Can Medya'nın yöneticileri resmen atandı.

CAN MEDYA'YI YÖNETECEK İSİMLER BELLİ OLDU

Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve grubun medyayla ilgili tüm kuruluşlarını bir dönem Yeni Şafak Gazetesi'nde yazarlık yapan İbrahim Paşalı ile Sabah Gazetesi'nde yazılar yazan Hakan Hastaoğlu yönetecek.

İbrahim Paşalı daha önce Flash TV ve Ekotürk'e de kayyum olarak atanmıştı.

Hakan Hastaoğlu, Kenan Tekdağ'ın yönettiği medya grubuna bağlı haberturk.com'da bir dönem editör olarak çalışmıştı. İki isim dışında yönetimde Şeref Safa, Yusuf Öksüzömer, Serdar Karakuş, Ayşegül Aydoğan Uruş da yer alacak.

2028'E KADAR YÖNETECEKLER

Sicil Gazetesi'ne göre yeni yönetimin görev süresi 12 Ekim 2028 tarihinde sona erecek. Aynı ilanda görev süreleri sona eren isimler ise Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ ve Özgün Öztunç oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber