CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı CHP delegelerinden Özlem Erkan ve tarafların avukatları katıldı.

Davacı Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, tedbirin devamına karar verilmesini talep etti.

Davalı avukatı Çağlar Çağlayan beyanında söz konusu tedbir kararına itirazlarını tekrar ettiklerini kaydetti.

Verilen tedbir kararının, kongreleriyle yönetilmesi gereken bir siyasi partinin il başkanlığını kimin ve hangi çerçevelerde yöneteceğini, süre açısından belirsiz ve sınırsız şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Çağlayan, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili mevzuatın hükümlerinin tamamının, bir çağrı heyeti ataması gerçekleşecekse bu heyetin tek görevinin kongre yapmak olduğunu söylediğini aktararak, bu dava bir olağanüstü kongre çağrısı davası olmadığından herhangi bir heyetin atanmasının da mümkün olmadığını savundu.

Bunun üzerine söz alan davacı avukatı Cevahir Kılıç, gerek müvekkili gerekse kendisinin Anayasa hürriyetinden kaynaklı ikam etmiş olduğu dava sebebiyle parti üyeliğine son verildiğini, böylelikle hak arama hürriyetine engel olmaya çalışıldığını belirterek, Olağanüstü İl Kongresi'nin hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Beyanların alınmasının tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, davalı taraflarca yapılan itirazların ayrı ayrı reddine karar verdi.

İtirazın reddedilmesinin gerekçesinin ara kararda açıklanacağını belirten mahkeme, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süreç içerisinde İstinaf yolunun açık olduğunu kaydetti.

- Ne olmuştu?

Davacı Özlem Erkan, mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kaldığını, delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemleri olduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalara ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre, kongrede oy kullanacak delegelerin oylarını para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirtmişti.

Erkan, dilekçesinde, "Kongrede kullanılan oy sayısının 600 delege sınırının aştığının tespit edildiğini, dava konusu edilen İstanbul İl Kongresinin mutlak butlan ile sakat olduğunun savcılık soruşturmaları ile kanıtlanmış olduğundan bahisle 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların tedbiren hükümlerinin durdurulmasına, bu kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, önceki kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu'nun tedbiren göreve iadesine veya mahkemece uygun görülecek geçici kurulun atanmasına, İstanbul İl Kongresi delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına, CHP Merkez Yönetim Kurulunca başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ederim." ifadelerine yer vermişti.

Bunun üzerine dosyaya bakan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmaları da mahkeme tarafından karara bağlanmıştı.

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar vermişti.

Karara, davalının avukatları itiraz etmiş, mahkeme söz konusu itirazın duruşmalı olarak değerlendirilmesini kararlaştırmıştı.