Bahçeli anlattı: TRÇ İttifakı çağrısını neden yaptı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde ABD-İsrail koalisyonuna karşı en uygun seçeneğin 'TRÇ ittifakının inşa ve ihya edilmesi' olduğunu belirtip dikkat çeken bir çağrıda bulunmuştu. Bahçeli ses getiren çağrısını neden yaptığını anlatırken, NATO ile ilgili de beklentileri karşılamadıkları takdirde Türkiye'nin her iki yöne bakma zamanının geldiğini ifade etti.

Haber Giriş : 26 Eylül 2025 11:38, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 11:47
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süre önce gündeme getirdiği Türkiye-Rusya-Çin ittifakına açıklık getirdi.

Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda "Türk Devletleri Teşkilatı; Batı, Rusya ve Çin arasındaki mücadelede cazibe ve güç merkezi olabilecektir. Bunun için Avrasya coğrafyasının üç gücünün eşit konumlarda bir araya gelişi esastır. Bunlar Türkiye, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti'dir." dedi.

"ÖNCELİKLİ HEDEF SİYASİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ"

Burada öncelikli hedefin siyasi, ve ekonomik işbirliği olduğunu belirten Devlet Bahçeli, "Ancak uluslararası güvenlik alanındaki mevcut kaos hali sürerse bu birlikteliğin güvenlik boyutunu kazanması da kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir." ifadesini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, "Bazı NATO müttefiklerimiz en hayati önceliklerimizi ve taleplerimizi görmezden gelebiliyorlarsa, Türkiye'nin her iki yöne bakma zamanı gelmiştir." diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN "TRÇ" İTTİFAKI ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada; "dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı" akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçeneğin "TRÇ" ittifakının inşa edilmesi olduğunu belirtmişti.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"TRÇ ittifakının da, Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir. Çaresizlik, ümitsizlik ve çözümsüzlük kuraklıktır, durgunluktur, eylem ve düşünce boyutuyla içe kapanmaktır. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda çaresizliği reddetmiş, çözümsüzlüğü dışlamış, ümitsizliği elinin tersiyle itmiştir. Türk Devri milli birlik ve kardeşlik şuuruyla perçinlenecek, Terörsüz Türkiye hedefiyle tescillenecektir. Hiçbir muhasım güç ve zihniyet bu mukadder tarih akışına engel olamayacaktır."

